Multiproprietà | trappole e costi folli l’allarme per le famiglie

In questa domenica di aprile, un presidio è stato allestito a Roma da un’associazione di contribuenti per ascoltare le persone coinvolte. L’obiettivo è raccogliere testimonianze sui problemi legati alle multiproprietà, accusate di comportare costi elevati e trappole per le famiglie. L’iniziativa si inserisce in un’azione di contrasto alle pressioni subite dai proprietari di questi immobili condivisi.

A Roma, in questa domenica 20 aprile 2026, Federcontribuenti ha aperto un presidio dedicato all’ascolto per contrastare le pressioni subite dai proprietari di multiproprietà. L’associazione segnala una serie di manovre aggressive condotte da società che operano con metodi illegali, mettendo a rischio la stabilità economica delle famiglie coinvolte attraverso richieste di denaro e minacce di recupero crediti. Il quadro finanziario delineato dalle segnalazioni è pesante. Si parla di imposte sui beni immobili che raggiungono i 65 euro per un periodo di 21 anni, a cui si aggiunge un bollo da 55 euro. Il calcolo complessivo arriva a una cifra di 1.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Multiproprietà: trappole e costi folli, l’allarme per le famiglie Notizie correlate Rifiuti, la nuova tariffa. Spada: "Aperture ok per 8 famiglie su 10. Bene le foto-trappole"Una difesa delle foto-trappole ("Sono efficaci contro gli abbandoni in auto") e, più in generale, del nuovo sistema legato alla Tariffa corrispettiva... Multiproprietà, Federcontribuenti lancia l’allarme: “Truffe e stalking sui proprietari”Roma, 20 aprile 2026 – Imposta sui beni immobili pari a 65 euro per 21 anni, più imposta di bollo di 55 euro, per un totale di 1.