Rifiuti la nuova tariffa Spada | Aperture ok per 8 famiglie su 10 Bene le foto-trappole

La nuova tariffa sui rifiuti entra in vigore e, secondo il Comune, ottiene già risultati positivi. Spada afferma che oltre l’80% delle famiglie apre regolarmente i cassonetti dedicati all’indifferenziata, rispettando le regole stabilite. Bene anche le foto-trappole, che vengono viste come strumenti utili contro gli abbandoni in auto. La maggior parte delle famiglie si sta adattando alle nuove modalità, mentre il sistema si conferma più efficace rispetto al passato.

Una difesa delle foto-trappole ("Sono efficaci contro gli abbandoni in auto") e, più in generale, del nuovo sistema legato alla Tariffa corrispettiva puntuale introdotto nel 2024, con "più dell’80% delle famiglie" che "rientra nel numero di aperture definite per l’indifferenziata". La vicesindaca Elisa Spada, titolare della delega all’Ambiente nella Giunta del sindaco Marco Panieri, replica alle contestazioni mosse ieri da Fratelli d’Italia sulla gestione dei rifiuti in città. "Il tema degli abbandoni non riguarda quartieri o frazioni specifiche, ma che è presente in modo più o meno significativo su tutto il territorio indipendentemente dal passaggio a tariffa puntuale – ricostruisce Spada –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il sindaco Mezzetti ha chiarito che le aperture extra per i conferimenti dei rifiuti non comportano costi aggiuntivi, purché si utilizzi correttamente il sacco da 30 litri.

Il Comune di Angri ha messo a disposizione dei Carabinieri Forestali un drone e foto trappole, strumenti utili per migliorare il controllo e la repressione dell’abbandono illecito dei rifiuti.

