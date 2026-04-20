Multiproprietà Federcontribuenti lancia l’allarme | Truffe e stalking sui proprietari

Federcontribuenti segnala un aumento delle problematiche legate alle multiproprietà, con casi di truffe e molestie rivolte ai proprietari. Recentemente sono stati individuati abusi che coinvolgono pratiche ingannevoli e pressioni indebite nei confronti di chi possiede quote di immobili in multiproprietà. Un esempio riguarda un’imposta sui beni immobili di 65 euro all’anno per 21 anni, accompagnata da un’ulteriore imposta di bollo di 55 euro, portando il totale a un importo complessivo non precisato.

Roma, 20 aprile 2026 – Imposta sui beni immobili pari a 65 euro per 21 anni, più imposta di bollo di 55 euro, per un totale di 1.420 euro. Federcontribuenti, l’associazione che tutela i contribuenti, i cittadini e le piccole e medie imprese, ne sta facendo una battaglia istituendo un vero e proprio centro di ascolto. “ Multiproprietari minacciati e oggetto di stalking da parte di società dedite alla truffa, con spese di gestione pari a 4 mila euro o scatta il recupero crediti”, avverte il presidente Marco Paccagnella. “Pur mettendo in guardia i consumatori – spiega – sui metodi truffaldini di veri e propri geni del male, i multiproprietari continuano a cadere nella trappola dello stalking e della minaccia, facendosi estorcere somme importanti che spesso mettono in crisi l’economia familiare”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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