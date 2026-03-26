Questa mattina, intorno alle 11:00, si è verificata una rapina presso l’ufficio postale centrale di via Magellano a Giugliano. Due uomini armati sono entrati nel locale, hanno minacciato i presenti e si sono fatti consegnare il denaro presente in cassa. Dopo aver raccolto il bottino, sono fuggiti a bordo di un veicolo non ancora rintracciato. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia.

Momenti di paura nella mattinata di oggi presso l’ufficio postale centrale di via Magellano, dove si è verificata una rapina intorno alle ore 11:00. Secondo le prime ricostruzioni, due giovani, con il volto travisato da sciarpe, cappucci e casco, hanno fatto irruzione all’interno della struttura. Come apprende Teleclubitalia, i malviventi, armati di taglierini, hanno minacciato il personale presente riuscendo a farsi consegnare il denaro custodito in alcune casse. Il bottino ammonterebbe a diverse centinaia di euro. Dopo aver portato a termine il colpo, i due si sono rapidamente dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Rapina alla posta centrale di Giugliano: banditi in fuga con il bottino

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