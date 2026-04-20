Mugnano Eurospin ancora nel mirino dei rapinatori | nuovo colpo a distanza di pochi mesi

A pochi mesi dalla precedente, il supermercato Eurospin di Mugnano è stato nuovamente assaltato da un gruppo di rapinatori. L’incidente si è verificato sulla circumvallazione esterna, in via Pietro Nenni, dove i malviventi sono entrati nel negozio e hanno portato via denaro e beni. Non si conoscono ancora i dettagli sull’identità dei criminali o eventuali feriti, ma le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini.

Ancora una rapina ai danni del supermercato Eurospin di Mugnano, sulla circumvallazione esterna, in via Pietro Nenni. A mettere a segno il colpo due persone armate. I malviventi - come apprende in anteprima Teleclubitalia.it - sono giunti all'esterno dell'attività commerciale in scooter, poco dopo le 18. Hanno fatto irruzione intimando ai dipendenti di consegnare i contanti presenti in cassa sotto gli occhi terrorizzati dei clienti. Alcuni dei presenti, durante le fasi concitate del raid, hanno urlato temendo il peggio. Una volta raccolto il bottino, i malviventi sono poi usciti precipitosamente dal supermercato e sono scappati in sella allo scooter facendo perdere le proprie tracce.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Mugnano, Eurospin ancora nel mirino dei rapinatori: nuovo colpo a distanza di pochi mesi Notizie correlate Eurospin ancora nel mirino: nuovo furto notturno, banda in fuga dopo inseguimentoÈ l’ottavo episodio registrato ai danni della nota catena di discount negli ultimi mesi. Eurospin ancora nel bersaglio: nuovo furto notturno, banda in fuga dopo inseguimentoÈ l’ottavo episodio registrato ai danni della nota catena di discount negli ultimi mesi. Contenuti di approfondimento Si parla di: Rapina in banca a Napoli, tunnel scavato a mano e a rischio frana: Banditi esperti, settimane di preparazione. Rapina al supermercato Eurospin di Mugnano affollato di clienti, ladri in fuga col bottinoRapina al supermercato Eurospin sulla Circumvallazione esterna, in via Pietro Nenni, prima della rotonda di Mugnano, nell'area nord di Napoli. Due banditi armati hanno fatto irruzione e si sono fatti ... fanpage.it Assalto all’Eurospin di Mugnano, banditi fuggono con 2mila euro di bottinoAncora una rapina messa a segno all'Eurospin in via Pietro Nenni a Mugnano. Il colpo, stando alla testimonianza, è avvenuto nella giornata di sabato 18 aprile, verso le 18:30: due malviventi, armati e ... internapoli.it