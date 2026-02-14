Eurospin ancora nel mirino | nuovo furto notturno banda in fuga dopo inseguimento

Un furto notturno ai danni di Eurospin a Parabita ha portato la banda di ladri a fuggire a piedi durante un inseguimento, dopo aver tentato di portare via merce dal supermercato. La polizia ha intercettato i malviventi poco dopo l’allarme, ma loro sono riusciti a scappare tra le strade della zona, lasciando tracce di scorribande recenti.

È l’ottavo episodio registrato ai danni della nota catena di discount negli ultimi mesi. Questa volta i malviventi hanno colpito il punto vendita di Parabita, ma sono stati intercettati dai carabinieri PARABITA – Non si ferma l’ondata di furti ai danni dei supermercati Eurospin in provincia di Lecce. L’ultimo assalto in ordine di tempo è avvenuto nella notte appena trascorsa a Parabita, lungo la strada provinciale per Gallipoli. Si tratta dell’ottavo colpo in pochi mesi, un dato che conferma come la catena di distribuzione sia finita nel mirino di una banda organizzata o di un gruppo di "pendolari del crimine" particolarmente attivi nel Salento.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Una banda di ladri ha tentato di svaligiare il supermercato Eurospin a Parabita, causando un inseguimento nella notte.

Un furto notturno ha interessato l'Eurospin di Ugento, nel Salento, aggiungendosi a una serie di episodi simili nella zona.

