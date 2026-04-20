mugello ambroso e zardo al primo centro

Al Mugello Circuit si è disputato il primo appuntamento del Campionato Italiano Velocità in Circuito Auto Storiche, svoltosi tra sabato e domenica. La squadra Club 91 Squadra Corse si è aggiudicata la vittoria, grazie alla prestazione dei suoi campioni italiani in carica. La competizione è stata caratterizzata da una combattuta battaglia tra due piloti, conclusasi con una rimonta decisiva di uno di loro.

Club 91 Squadra Corse domina il primo appuntamento del Campionato Italiano Velocità in Circuito Auto Storiche, quello corso tra Sabato e Domenica al Mugello Circuit, e lo fa con i suoi campioni italiani in carica, al termine di una incredibile lotta a due che ha premiato la furibonda rimonta di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Dal centro di Firenze al Mugello, tra storia, moda e motori: torna la Coppa Toscana con un percorso tra le eccellenze del territorioDal 16 al 19 aprile 2026 torna la XXIX edizione della Coppa Toscana, una delle manifestazioni di auto storiche più affascinanti e riconosciute a... Leggi anche: Incendio al primo piano, evacuato un centro commerciale Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Ambroso-Zardo conquistano la prima vittoria stagionale; Al Mugello la prima prova del Campionato Italiano Velocità in Circuito Auto Storiche; CAMPIONATO ITALIANO VEL. CIRCUITO AUTO STORICHE - Il CIVCA 2026 parte dal Mugello; CIVCA, concluse le qualifiche al Mugello: tutto pronto per le prime gare della stagione 2026. mugello, ambroso e zardo al primo centroNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi Club 91 Squadra Corse domina il ... padovaoggi.it XMOTORS TEAM: AL MUGELLO GRAN POTENZIALE MA VINCE LA DEA BENDATA Il primo atto del Campionato Italiano Velocità in Circuito Auto Storiche esalta Buganza e Zoli ma i problemi di gioventù frenano la coppia di Xmotors Team. MASER (TV)– Il fi facebook