Incendio al primo piano evacuato un centro commerciale

Alle 13:50, i vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti a Sesto Fiorentino, in Viale Redi, per un incendio nel centro commerciale di arredamento. Le fiamme sono scoppiate al primo piano, dove si trova la zona ristorazione. La polizia ha evacuato l’edificio per motivi di sicurezza, mentre i pompieri cercano di spegnere le fiamme e di mettere in sicurezza l’area.

Sul posto inviate tre squadre, due autobotti. Con l'attivazione dell'allarme antincendio l'edificio è stato evacuato come da procedura interna.Sul posto i vigili del fuoco stanno effettuando le verifiche dei locali senza trovare situazione di pericolo. L'attività è aperta regolarmente.