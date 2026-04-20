mps ora ritrovi la concordia

In un momento di tensioni tra mercato e interventi pubblici, ora si registra un passo verso la concordia nel settore bancario. La situazione si è stabilizzata grazie a decisioni che permettono alle forze di mercato di agire senza interventi diretti dello Stato. Questa evoluzione segna un cambiamento nelle dinamiche di gestione e controllo delle istituzioni finanziarie. La notizia si accompagna alla possibilità di un nuovo equilibrio tra interessi pubblici e privati nel settore bancario.

Quando il mercato è libero di fare il suo mestiere senza interferenze dello Stato è una bella notizia. Va detto, non succede così di frequente alle nostre latitudini dove la cultura liberale non trova facile cittadinanza. La vittoria di Luigi Lovaglio per il controllo di Monte dei Paschi di Siena è avvenuta secondo tipiche dinamiche mercantili con il voto espresso dagli azionisti privati. Il Tesoro non ha partecipato alla consultazione. E oggi conserva un pacchetto azionario marginale. Nel mondo perfetto Via XX Settembre dovrebbe uscire del tutto da Mps tuttavia, non si può domandare la Luna. Quel che è successo è un risultato di rilievo perché è stato il mercato a prendersi la scena.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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