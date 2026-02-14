Buongiorno ha la fiducia di Conte e dello spogliatoio ora serve che ritrovi serenità

Alessandro Buongiorno ha conquistato la fiducia di Conte e dei suoi compagni di squadra, dopo aver dimostrato impegno negli allenamenti. La sua presenza in campo diventa ancora più importante, visto che Juan Jesus è squalificato e non potrà giocare contro la Roma domani. Buongiorno si prepara a tornare titolare, sperando di ritrovare la serenità necessaria per affrontare la partita.

Alessandro Buongiorno domani dovrebbe tornare titolare nel match contro la Roma, vista anche la squalifica di Juan Jesus. Il difensore ex Torino è chiamato a cancellare la brutta prestazione contro il Genoa e, in generale, un periodo no con prestazioni altalenanti. Il Corriere dello Sport scrive: Contro la Roma, Alessandro Buongiorno si gioca molto più di una maglia da titolare: si gioca la possibilità di rimettere in ordine i pensieri dopo una settimana complicata, segnata dagli errori di Genova. Il calcio, però, concede sempre una nuova partita, una nuova fotografia da scattare. E quella di domenica può essere l’immagine giusta per ricominciare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Buongiorno ha la fiducia di Conte e dello spogliatoio, ora serve che ritrovi serenità Buongiorno frena: «Scudetto? Tante squadre attrezzate per competere, ecco cosa ci ha detto Conte nello spogliatoio» Buongiorno: "Conte? La fiducia della squadra non è mai mancata" Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Napoli, caso Buongiorno: la carica di Conte e della squadra; Buongiorno, è l’ora di alzarsi: il Napoli crede ancora in lui; Salvione: Buongiorno deve rigiocare col Como, ha bisogno di ritrovare fiducia; Alessandro Buongiorno in lacrime dopo la partita contro il Genoa: quando il calcio mostra la fragilità. Buongiorno, è l’ora di alzarsi: il Napoli crede ancora in luiNAPOLI - L'occasione è di quelle che non arrivano per caso. Contro la Roma, Alessandro Buongiorno si gioca molto più di una maglia da titolare: si gioca la possibilità di rimettere in ordine i pensier ... msn.com Conte protegge Buongiorno dopo Genova: riposo e fiducia per ripartireDopo gli errori commessi contro il Genoa, Antonio Conte ha voluto dare ad Alessandro Buongiorno un momento di respiro, facendolo riposare nella gara di Coppa Italia contro il Como come gesto di fiduci ... mondonapoli.it Buongiorno Altro grande momento da ricordare Oggi l’atto di compravendita ha trasformato un sogno in realtà Grazie per la fiducia facebook