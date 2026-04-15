Mps Lovaglio | Non vedo l' ora di ricominciare

Il nuovo amministratore delegato di Mps ha espresso entusiasmo per il suo incarico e la ripresa delle attività. In una dichiarazione pubblica, ha detto di essere impaziente di ricominciare, puntando a seguire il percorso stabilito per il progetto di rilancio della banca. Ha sottolineato che questa iniziativa riveste un ruolo cruciale non solo per il settore finanziario, ma anche per il Paese nel suo complesso.

“Non vedo l’ora di ricominciare, con il passo giusto e andare sulla direzione che abbiamo fissato di questo progetto che è estremamente importante non solo per il sistema finanziario, ma credo anche per il Paese”. Lo ha detto Luigi Lovaglio a un punto stampa dopo l’assemblea di Mps in cui ha vinto la lista Plt della famiglia Tortora, che lo ha candidato a Ceo della banca senese di cui è già stato Ceo. Lovaglio dopo essere stato escluso dalla lista del Cda si è candidato con quella rivale di Plt Holding ed è stato licenziato dalla banca. Roma, finiti gli scavi alla Casa del Jazz. Giannini: “Nessun mistero. Tolto il dubbio” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

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