Oggi a San Benedetto si sono svolte due inaugurazioni di sedi elettorali lungo via Pizzi, con un breve intervallo di pochi minuti tra le due cerimonie. Alle 18 in punto, sono state aperte le porte delle rispettive sedi di due candidati di schieramenti opposti, che si trovano una di fronte all’altra lungo la stessa strada. L’evento ha visto la presenza di alcuni sostenitori e rappresentanti dei partiti coinvolti.

San Benedetto, 20 aprile 2026 – Inaugurazioni in stereofonia per centrodestra e centrosinistra. Alle 18 in punto, lungo via Pizzi, sono state inaugurate praticamente in contemporanea le sedi elettorali di Nicola Mozzoni e Giorgio Fede. Un’apertura avvenuta su due fronti dello stesso marciapiede, con i due momenti che si sono svolti nello stesso istante, nella stessa strada, davanti a una partecipazione numerosa su entrambi i fronti. La sede di Nicola Mozzoni. Da una parte Mozzoni ha tagliato il nastro con la sottosegretaria al Mef Lucia Albano e i consiglieri regionali Andrea Assenti e Andrea Cardilli. “Sono orgoglioso di una squadra forte ed esperta che può trasformare in obiettivi quelli che per me erano dei sogni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mozzoni e Fede, taglio del nastro: sedi elettorali una di fronte all’altra

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