Moviola Juve Bologna nessun dubbio per i giornali | contatto tra Locatelli e Freuler non punibile

Sui quotidiani sportivi, non ci sono esitazioni riguardo alla moviola della partita tra Juventus e Bologna. In particolare, si sottolinea che il contatto tra i giocatori Locatelli e Freuler non viene considerato sanzionabile. La discussione si concentra sulla posizione e sui movimenti dei due atleti in occasione del fallo, ritenendo che non ci siano elementi sufficienti per un intervento arbitrale.

di Angelo Ciarletta Moviola Juve Bologna, nessun dubbio sui giornali: il contatto tra Locatelli e Freuler non è punibile. L’analisi di questo e degli altri episodi del match. La Juve vince e convince, ma a brillare sotto i riflettori di Torino è anche la direzione di gara. Secondo la Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport, la prestazione dell’arbitro Maurizio Mariani è da 6.5. Il direttore di gara, destinato a rappresentare l’Italia ai prossimi Mondiali, ha gestito il match con autorità e precisione tecnica.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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