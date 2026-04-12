Moviola Atalanta Juve i giornali spazzano via ogni dubbio | mano Gatti non è punibile braccio aderente

Dopo l’analisi delle immagini e le valutazioni degli esperti, i giornali hanno chiarito che il tocco di mano di Gatti durante la partita tra Atalanta e Juventus non è considerato punibile. La decisione si basa sulla posizione del braccio, ritenuta aderente al corpo, e sulla mancanza di intenzionalità. La moviola ha contribuito a fugare ogni dubbio riguardo alla validità del fallo contestato.

. L’analisi dell’episodio arbitrale. MOVIOLA ATALANTA JUVE – I quotidiani sportivi stamani scagionano completamente Federico Gatti dal presunto fallo di mano commesso nella propria area di rigore sul finale del match con l’Atalanta. Sia La Gazzetta dello Sport sia il Corriere dello Sport promuovono l’arbitro Maresca e il Var.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! GAZZETTA DELLO SPORT, 6,5 – Allo scadere del primo tempo, filtrante di Boga per Kalulu, che si scontra con Carnesecchi in uscita bassa: non c’è nulla, né rigore né fallo sul portiere.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Moviola Atalanta Juve, i giornali spazzano via ogni dubbio: mano Gatti non è punibile, braccio aderente Moviola Atalanta Juve, CorSport: mano Bremer? Braccio fuori sagoma. De Roon rischiaLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Moviola Atalanta Juve, c’era rigore per il mani di Gatti? L’episodio chiave del matchSenesi Juve, il colpo sta per sfumare? L’annuncio di Moretto che gela i bianconeri! Sommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare...