La moviola della partita tra Udinese e Juventus ha visto il giudizio dei giornali su Mariani, che è stato promosso. Tuttavia, sul gol annullato a Conceicao rimane un dubbio tra gli osservatori. La decisione arbitrale ha attirato l’attenzione, mentre si aspetta di chiarire i dettagli relativi alla fase di gioco. La vicenda si concentra sui momenti chiave dell’incontro e sulle valutazioni dell’arbitro.

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© Calcionews24.com - Moviola Udinese Juventus, Mariani promosso dai giornali: resta il dubbio sul gol annullato a Conceicao?

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