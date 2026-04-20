Motori buona la prima per Giacomo Pedrini | a punti al debutto nella Gt Cup Europe

A Portimão, nell'autódromo internacional do Algarve, si è aperta la stagione della Gt Cup Europe con la partecipazione di Giacomo Pedrini. Al suo debutto nella categoria, il pilota ha concluso la gara conquistando punti sul circuito portoghese. La competizione ha visto i primi confronti tra i piloti impegnati nel campionato europeo di macchine da corsa GT.

L’autódromo internacional do Algarve ha inaugurato la nuova stagione di Giacomo Pedrini, impegnato sul tracciato portoghese di Portimão nel primo appuntamento della Gt Cup Europe 2026. Al volante della Porsche 992 Gt3 numero 27 del team Faems Team by Ebimotors, in coppia con Matteo Martinelli, il.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate GT Cup Europe 2026: i risultati di Ebimotors a PortimaoLa tappa inaugurale del campionato GT Cup Europe il bilancio per FAEMS Team by Ebimotors è da considerarsi a luci ed ombre. Leggi anche: GT Cup Europe 2026: ancora Ebimotors con Faems Team