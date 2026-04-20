La MotoGP riprende il suo percorso in Europa con il Gran Premio di Jerez 2026, che si svolgerà dal 24 al 26 aprile. Dopo quasi un mese di pausa, causata dallo spostamento della gara in Qatar a novembre, gli appassionati potranno assistere nuovamente alle competizioni sul circuito spagnolo. La gara rappresenta il primo appuntamento europeo dopo il ritorno alla normale programmazione stagionale.

Il motore della MotoGP torna a ruggire sul suolo europeo: il weekend che si apre il 24 aprile a Jerez segna la fine di un lungo silenzio, durato quasi un mese a causa dello spostamento del Gran Premio in Qatar al mese di novembre. L’Andalusia ospita la prima tappa del continente per la stagione 2026, con un programma intenso che vedrà i piloti protagonisti tra prove libere, qualifiche e le accese gare Sprint. Programmazione e sfide sul tracciato andaluso. Il calendario del prossimo fine settimana prevede un ritmo serrato fin dalle prime ore di venerdì, quando le sessioni di libera inizieranno alle 10.45, seguite dalle pre-qualifiche previste per le 15.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MotoGP torna in Europa: guida completa al GP di Jerez 2026

Notizie correlate

MotoGP, GP Spagna 2026: programma, orari, tv, streaming. Calendario 24-26 aprile a JerezNel week end del 24-26 aprile il Motomondiale tornerà in scena a Jerez de la Frontera, per il GP dei Spagna.

LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bagnaia guida la Sprint! Bezzecchi sbaglia e Marquez sente Di GiannantonioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8°giro/10 NOOOO!!!! Errore di Bezzecchi.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: MotoGP | Dall'Igna: Più che alla gara di Jerez, penso al test di lunedì per tornare sulla strada giusta; Aleix Espargaro operato dopo il brutto incidente in Malesia: le news sulle sue condizioni; MotoGP – svolta drammatica: Kurt Trieb lascia la Honda e torna alla KTM prima del 2027; MotoGP, Pernat, soldi o risultati: il mercato piloti spiegato.

MotoGP in Brasile, l'intervista doppia a Franco Morbidelli e Diogo Moreira. VIDEOLa MotoGP torna a correre in Brasile dopo 22 anni e Sky Sport ha realizzato un'intervista doppia ai due piloti di casa, Morbidelli e Moreira. Franco è nato a Roma ma ha un legame profondissimo con ... sport.sky.it

MotoGp: si torna in Brasile dopo 22 anni, l'Aprilia sfida le DucatiIl motomondiale torna in Brasile dopo 22 anni per disputare, nel weekend, il secondo Gp stagionale sulla nuova pista di Goiania. (ANSA) ... ansa.it

La MotoGP si prepara a riaccendere i motori in Europa e, con il Gran Premio di Spagna a Jerez, torna anche la speranza per i tifosi di Marc Márquez. Il nove volte campione del mondo, reduce da un inizio di stagione complicato, è pronto a rimettersi in gioco in - facebook.com facebook