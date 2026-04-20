Dopo un mese di pausa, il campionato mondiale di MotoGP riprende con il Gran Premio di Spagna, portando di nuovo in pista le principali case motociclistiche. L’attenzione si concentra sui rapporti di forza tra Aprilia e Ducati, con le due aziende che si sfidano per la supremazia nel mondiale. La ripresa delle gare apre nuove possibilità per valutare eventuali miglioramenti e cambiamenti nelle prestazioni delle moto.

Il tema forte dell’imminente Gran Premio di Spagna di MotoGP è rappresentato dai rapporti di forza fra le varie aziende impegnate nel Motomondiale, che finalmente riparte dopo la lunga pausa di un mese. Uno iato non previsto, ma venutosi a generare in seguito al rinvio del Gran Premio del Qatar, posticipato a novembre a causa della guerra che sta interessando il Medio Oriente. Come sappiamo, Aprilia è partita come un razzo. Marco Bezzecchi ha vinto tutti i tre Gran Premi disputati e, in ognuno di essi, ha condiviso il podio con un compagno di marca (Raul Fernandez terzo in Thailandia, Jorge Martin secondo in Brasile e negli Usa). Tanto per gradire, Martinator ha primeggiato nella Sprint tenutasi in Texas.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, riparte il Mondiale dopo un anomalo mese di sosta. Aprilia sarà ancora lepre o Ducati avrà colmato il gap?

Moment Aprilia & Martin Takjub Lihat Bezzecchi Bikin Ducati Panik #motogp

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