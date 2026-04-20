MotoGP per Marco Bezzecchi il titolo 2026 è già promesso dalla storia? Il suo nome a fianco di quello dei miti ma le Sprint…

Marco Bezzecchi ha conquistato le vittorie nei primi tre Gran Premi del Mondiale 2026, estendendo così una serie positiva che risale anche alle ultime due gare del 2025. La sua presenza costante sul podio ha attirato l’attenzione degli appassionati, che lo confrontano con alcuni dei piloti più celebri della storia della MotoGP. La sua serie di risultati ha fatto discutere sulla possibilità di un futuro titolo mondiale.

Marco Bezzecchi ha vinto i primi tre Gran Premi del Mondiale 2026. La sequenza, peraltro, si estende a ritroso se si considerano le ultime due prove del 2025. Tuttavia, focalizziamoci solo sulla parte relativa alla stagione corrente. Quante volte è capitato che un pilota abbia primeggiato nelle prime tre competizioni e qual è stato il suo destino al termine dell’annata agonistica? Ebbene, una breve analisi sulla storia del campionato iridato, ci dice che il ventisettenne romagnolo è diventato il decimo centauro capace di calare un tris nel principio della stagione. Non solo, il nome del Bez si affianca a quello di leggende del Motomondiale, perché tali sono John Surtees, Mike Hailwood, Giacomo Agostini, Barry Sheene, Kenny Roberts, Freddie Spencer, Mick Doohan, Valentino Rossi e Marc Marquez.🔗 Leggi su Oasport.it

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Solo un anno fa pensare che Bezzecchi potesse finire in testa al MotoGP e tra i favoriti alla vittoria finale sarebbe stata una follia. Oggi però questa è proprio la realtà che stiamo vivendo. x.com