Marco Bezzecchi ha dichiarato che il team lo ha motivato dopo essere rimasto abbattuto al termine della gara Sprint, ma che sapeva di poter ottenere un buon risultato. La sua prestazione ha contribuito a una domenica positiva per gli appassionati italiani di motori.

Marco Bezzecchi mette la ciliegina sulla torta ad una domenica bestiale per l’Italia dei motori. Dopo il trionfo di Andrea Kimi Antonelli in Formula 1 e il dominio totale di Nicolò Bulega in Superbike il centauro romagnolo ha vinto la gara lunga del GP delle Americhe, terzo appuntamento valido per il Motomondiale 2026 di MotoGP. Prestazione davvero solidissima per “Bezz”, autore di un grande guizzo subito dopo lo start e bravissimo a mantenere la testa fino al traguardo, dove ha preceduto il compagno di squadra Jorge Martin e la KTM di Pedro Acosta. In virtù di quanto successo, il pilota di casa Aprilia è tornato in testa alla classifica, con 4 punti di vantaggio sul teammate. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Marco Bezzecchi: “Il team mi ha motivato, ero abbattuto dopo la Sprint. Sapevo di poter fare bene”

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