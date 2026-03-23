MotoGP GP USA 2026 | programma orari tv streaming
Archiviato un appuntamento brasiliano non privo di complicazioni, il circus del Motomondiale si appresta a volare in Texas e per la precisione ad Austin nei prossimi giorni per affrontare il secondo atto del back-to-back americano da venerdì 27 a domenica 29 marzo nel weekend del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, valevole come terzo round della stagione. Fari puntati al Circuit of the Americas su Marc Marquez, da sempre un interprete eccezionale dell’impegnativo tracciato statunitense sin dai tempi dell’esordio in MotoGP con la Honda. Grande curiosità dunque per capire se Aprilia (con il leader del campionato Marco Bezzecchi) saprà confermarsi al vertice dopo i trionfi di Buriram e Goiania anche in una pista che dovrebbe favorire la Ducati ad in particolare il nove volte campione iridato. 🔗 Leggi su Oasport.it
Articoli correlati
MotoGP, GP Thailandia 2026: programma, orari, tv, streamingNel week end del 27 febbraio-1° marzo il Motomondiale 2026 inizierà il proprio percorso e lo farà da Buriram, per l’appuntamento del GP di Thailandia.
MotoGP oggi, GP Brasile 2026: orari prove libere, tv, programma, streamingVenerdì 20 marzo andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP del Brasile, secondo round del Motomondiale 2026.
Una selezione di notizie su MotoGP GP USA 2026 programma orari tv...
Temi più discussi: Quando la prossima gara di MotoGP? GP USA 2026: programma, orari, tv; MotoGP, gara in Qatar spostata all'8 novembre: come cambia il calendario; MotoGP, Brasile: orari Tv, griglia di partenza e scheda del circuito di Goiania; MotoGP 2026: tensione in Medio Oriente, il Qatar rimandato a fine stagione.
Quando la prossima gara di MotoGP? GP USA 2026: programma, orari, tvDopo aver messo in archivio il rientrante Gran Premio del Brasile, il Motomondiale non si ferma e, anzi, prosegue nella sua trasferta nel Continente ... oasport.it
MotoGP, GP Brasile 2026: programma, orari, tv, streaming. Circuito diverso dalla F1Nel week end del 20-22 marzo il Motomondiale 2026 inizierà l'appuntamento in Brasile, il secondo della stagione 2026. Si prospetta un round ... oasport.it
MOTOGP - BEZZECCHI FA 4 VITTORIE DI FILA! A GOIANIA È DOPPIETTA APRILIA CON MARTIN 2º, DI GIANNANTONIO SUL PODIO Marco Bezzecchi vince a Goiania davanti al compagno di squadra Jorge Martin. A podio Fabio Di Giannantonio, dav facebook
Tardozzi: "Gresini Non vogliamo perderli, faremo di tutto perché restino con Ducati" #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #BrazilianGP #Ducati x.com