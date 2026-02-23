Il Gran Premio di Thailandia nel 2026 si svolge a causa della ripresa del campionato mondiale MotoGP e si terrà dal 27 febbraio al 1° marzo a Buriram. Gli appassionati potranno seguire le gare in diretta tv o streaming, con orari specifici per le sessioni di prove e le gare principali. Le squadre preparano le moto per una delle tappe più attese della stagione, che segna l’inizio di un nuovo anno di competizioni.

Nel week end del 27 febbraio-1° marzo il Motomondiale 2026 inizierà il proprio percorso e lo farà da Buriram, per l’appuntamento del GP di Thailandia. Si prospetta un round particolarmente intenso in cui i piloti dovranno adattarsi alle varie condizioni che la pista offrirà, legate alle temperature che potrebbero cambiare con grande rapidità. Tanta curiosità su quello che accadrà sulla pista thailandese. I piloti e i team potranno sfruttare i riferimenti offerti da test pre-season che si sono disputati su questa pista, ma sarà chiaramente tutto da vedere in relazione ai possibili cambiamenti meteorologici. 🔗 Leggi su Oasport.it

Argomenti discussi: Orari TV GP Thailandia 2026: diretta su Sky, differita su TV8 - Orari - MotoGP; MotoGP, la 2^ giornata di test in Thailandia LIVE; MotoGP, dove vedere in tv i Test in Thailandia 2026: info, orari e programma; MotoGP, GP Thailandia 2026: programma, orari, tv, streaming.

GP Thailandia 2026: orari Sky e TV8I dettagli della programmazione televisiva del GP di Thailandia 2026 in programma a Buriram, diretta su Sky, differita su TV8 ... formulapassion.it

MotoGP, test in Thailandia a Buriram: calendario e orariSemaforo verde, sia sabato che domenica, alle 4 ora italiana. Previste due sessioni: la prima con bandiera a scacchi alle 7 del mattino e poi, dopo le consuete prove di partenza, la seconda dalle 7.20 ... sport.sky.it

Bezzecchi dopo i test MotoGP in Thailandia: "Buon lavoro, ma piedi per terra" #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #BuriramTest #Bezzecchi x.com

Prima vittoria di Nicolò Bulega in Gara1 del mondiale #Superbike a Phillip Island e miglior tempo alla prima giornata di Test MotoGP a #Buriram in Thailandia con Alex Márquez. Il dominio #Ducati è schiacciante e continuo. Non ci sono apparentemente avver - facebook.com facebook