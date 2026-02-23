MotoGP GP Thailandia 2026 | programma orari tv streaming

Da oasport.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gran Premio di Thailandia nel 2026 si svolge a causa della ripresa del campionato mondiale MotoGP e si terrà dal 27 febbraio al 1° marzo a Buriram. Gli appassionati potranno seguire le gare in diretta tv o streaming, con orari specifici per le sessioni di prove e le gare principali. Le squadre preparano le moto per una delle tappe più attese della stagione, che segna l’inizio di un nuovo anno di competizioni.
motogp gp thailandia 2026 programma orari tv streaming
© Oasport.it - MotoGP, GP Thailandia 2026: programma, orari, tv, streaming

Nel week end del 27 febbraio-1° marzo il Motomondiale 2026 inizierà il proprio percorso e lo farà da Buriram, per l’appuntamento del GP di Thailandia. Si prospetta un round particolarmente intenso in cui i piloti dovranno adattarsi alle varie condizioni che la pista offrirà, legate alle temperature che potrebbero cambiare con grande rapidità. Tanta curiosità su quello che accadrà sulla pista thailandese. I piloti e i team potranno sfruttare i riferimenti offerti da test pre-season che si sono disputati su questa pista, ma sarà chiaramente tutto da vedere in relazione ai possibili cambiamenti meteorologici. 🔗 Leggi su Oasport.it

Superbike, GP Australia 2026: programma, orari, tv, streamingIl GP d’Australia di superbike del 2026 si svolge a Phillip Island, dove i piloti scendono in pista per la prima gara della stagione.

MotoGP, Test Sepang 2026: programma, orari, tv, streamingDal 3 al 5 febbraio, i piloti della MotoGP si ritrovano sul circuito di Sepang, in Malesia, per i test ufficiali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Orari TV GP Thailandia 2026: diretta su Sky, differita su TV8 - Orari - MotoGP; MotoGP, la 2^ giornata di test in Thailandia LIVE; MotoGP, dove vedere in tv i Test in Thailandia 2026: info, orari e programma; MotoGP, GP Thailandia 2026: programma, orari, tv, streaming.

motogp gp thailandia 2026GP Thailandia 2026: orari Sky e TV8I dettagli della programmazione televisiva del GP di Thailandia 2026 in programma a Buriram, diretta su Sky, differita su TV8 ... formulapassion.it

MotoGP, test in Thailandia a Buriram: calendario e orariSemaforo verde, sia sabato che domenica, alle 4 ora italiana. Previste due sessioni: la prima con bandiera a scacchi alle 7 del mattino e poi, dopo le consuete prove di partenza, la seconda dalle 7.20 ... sport.sky.it