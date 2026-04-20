MotoGp Alex Marquez su Adelaide | Non ci saranno muri altrimenti non correremo

Nel 2027 la MotoGP introdurrà il nuovo tracciato cittadino di Adelaide Street Circuit, segnando un evento importante nel mondo del motorsport. Il pilota Alex Marquez ha dichiarato che non ci saranno barriere o muri lungo il percorso, affermando che la presenza di ostacoli impedirebbe la partecipazione alla gara. La manifestazione si terrà nella città australiana e rappresenta una novità per il campionato mondiale di motociclismo.

Bologna, 20 aprile 2026 - Nel 2027 la MotoGP scriverà una pagina storica del motorsport con l’introduzione del nuovo tracciato cittadino di Adelaide Street Circuit. Per la prima volta nella storia della classe regina, infatti, un Gran Premio si disputerà su un circuito urbano, segnando una svolta significativa rispetto ai tradizionali autodromi permanenti. Il circuito, lungo circa 4,195 km e composto da 18 curve, si snoda tra le strade della città australiana, offrendo un mix di rettilinei veloci e sezioni tecniche. Le moto raggiungeranno velocità superiori ai 340 kmh, rendendo il tracciato uno dei più spettacolari e impegnativi del calendario.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoGp, Alex Marquez su Adelaide: “Non ci saranno muri, altrimenti non correremo” Notizie correlate Leggi anche: LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Bezzecchi tallona Alex Marquez, cresce Bagnaia. Marc Marquez in top-5 MotoGP, Alex Marquez precede Bezzecchi nel day-3 dei test di Sepang. Marc Marquez davanti a BagnaiaCalato il sipario sulla terza e ultima giornata di test sulla pista di Sepang (Malesia), dedicata alla MotoGP. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: MotoGP | Alex Marquez: Non credo che la Ducati abbia raggiunto il limite massimo della sua moto; Alex Marquez: La situazione Ducati non ha nulla a che fare con l’infortunio di Marc; Alex Marquez: Regolamenti scritti per mettere Ducati in difficoltà; MotoGP | Alex Marquez: Se ad Adelaide vedremo i muri, noi piloti saremo i primi a dire che non si corre. MotoGp, Alex Marquez su Adelaide: Non ci saranno muri, altrimenti non correremoIl pilota Gresini parla chiaro sull’ingresso di Adelaide nel motomondiale. Circuito cittadino per le due ruote ma con massime condizioni di sicurezza. O almeno questo chiedono i piloti: con i muri non ... sport.quotidiano.net Alex Marquez spiega la crisi Ducati in MotoGP: L’infortunio di Marc non c’entra nulla. È il regolamentoAlex Marquez individua le vere cause delle difficoltà Ducati in MotoGP 2026: non l'infortunio di Marc Marquez, ma il salto di Aprilia e l'effetto del ... fanpage.it [#MotoGP] Alex Marquez ha chiarito che il circuito di Adelaide, nuova sede cittadini del Gran Premio d'Australia di MotoGP, deve rispettare chiari standard di sicurezza. facebook #MotoGP | Alex Marquez: "Se ad Adelaide vedremo i muri, noi piloti saremo i primi a dire che non si corre" x.com