MotoGP al via con un occhio al 2027 | Aprilia sfida il regno Ducati

Tenetevi forte che la rumba si scatena. Dire che comincia ora no, non sarebbe appropriato, perché è iniziata da un pezzo. Ma in queste ora si accelera di brutto. E non si parla di venerdì e delle prove libere del primo GP di stagione in Thailandia. Da oggi e fin là accadranno molte cose ben più importanti, e soprattutto destinate a segnare l’intera stagione più delle (poche) novità tecniche, delle trovate aerodinamiche di Gigi Dall’Igna e dei motori V4 della Yamaha. Tra oggi e mercoledì, presumibilmente, si ribalteranno le prospettive del Motomondiale che verrà. Notizie già un po’ o molto masticate, ma che arriveranno con la loro ufficialità tutte in una volta. Con le lineup del 2027, e le varie caselle che andranno a riempirsi. E allora Francesco Bagnaia all’Aprilia, Jorge Martin in Yamaha, Fabio Quartararo alla Honda, Pedro Acosta alla Ducati ufficiale con Marc Marquez che prolunga (fino a tutto il 2028), come era naturale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Rivoluzione in MotoGP, Bagnaia lascia Ducati e va in Aprilia al posto di Martin: i dettagli del contrattoPecco Bagnaia cambia squadra a partire dal 2027, passando da Ducati ad Aprilia, a causa di un accordo che prevede un contratto pluriennale.

Aprilia punta a Bagnaia per il 2027: la sfida per il campione del MotoGPAprilia ha deciso di puntare su Bagnaia per il 2027, spinta dalla volontà di rafforzare la propria squadra con un pilota di talento.

Temi più discussi: MotoGP, tutti i piloti per il Mondiale 2026: la griglia completa; MotoGP 2026 al via: Ducati favorita con Márquez, ma occhio a Bezzecchi..; Marc Marquez vincerà ancora? Che sarà di Bagnaia separato in casa con la Ducati? Dieci domande alla MotoGP; LA PREVIEW: a Buriram il via della stagione 2026.

MotoGP 2026 al via in Thailandia: su Sky il GP di Buriram, domenica anche IndyCarCambia stagione, non cambia lo spettacolo: dal 26 febbraio scatta il Mondiale MotoGP con il GP della Thailandia. Sprint sabato alle 9, gara domenica alle 9. Nel ... sportface.it

MotoGP 2026 al via in Thailandia: orari TV su Sky e NOW e debutto IndyCar a St. PetersburgUn fine settimana all’insegna dell’adrenalina accende i motori su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 26 febbraio a ... dtti.it

È già partito il count-down per l'inizio di una nuova stagione di #MotoGP #Marquez favoritissimo dopo il titolo vinto nel 2025, ma occhio ai rivali: #Bezzecchi, #Bagnaia (e non solo) Chi vincerà il #Mondiale tinyurl.com/4h8tpvdh#artic… x.com

Misterhelmet Magazine. . Un addio amaro per Philipp Island dalla MotoGP. Strutture non moderne e intransigenza hanno portato a una separazione dolorosa per il mondo del motociclismo australiano. #MotoGP #PhilippIsland #Australia #Motoracing #Sport - facebook.com facebook