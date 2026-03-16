Liberty Media ha annunciato che fornirà moto personalizzate a tutti i piloti MotoGP durante i weekend di gara. La proposta riguarda specificamente le moto utilizzate nelle competizioni, con l’obiettivo di offrire a ogni pilota un mezzo su misura. La collaborazione si concentrerà sulle gare che si svolgeranno nel corso dell’anno, coinvolgendo tutti i partecipanti alla competizione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Liberty Media sta esplorando nuove strategie per accrescere il profilo del MotoGP a livello globale, e una delle loro idee più recenti prevede la disponibilità di moto da mostra per i piloti durante ogni weekend di gara. Da quando ha acquisito MotoGP lo scorso anno, l’azienda statunitense ha mirato a replicare il successo ottenuto con la Formula 1. Tuttavia, alcune delle loro proposte per ampliare il pubblico del sport hanno suscitato dibattiti tra i fan e gli esperti del settore. Nel 2027, il circuito di Phillip Island non sarà più presente nel calendario, poiché Liberty sta considerando l’introduzione di circuiti stradali. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Liberty Media propone moto personalizzate per tutti i piloti MotoGP nei weekend di gara.

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