Moto d’acqua a Licata lo spettacolo sul mare con gare nazionali musica e tradizioni

A Licata, dal 24 al 26 aprile, il porto turistico si trasforma in un palcoscenico per le gare di moto d’acqua, che rappresentano la prima tappa del campionato italiano. L’evento si svolge presso Marina Cala del Sole e include anche momenti di musica e tradizioni locali. La manifestazione coinvolge team e appassionati provenienti da diverse parti del Paese, creando un’occasione di spettacolo e aggregazione.

La grande moto d’acqua sbarca a Licata e trasforma il porto turistico in un palcoscenico nazionale. Nel fine settimana, dal 24 al 26 aprile, la città ospiterà la prima tappa del campionato italiano con il Gran premio Città di Licata in programma a Marina Cala del sole: un appuntamento che.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Music Cruise 2026, il palco sul mare per una settimana di musica e spettacolo Vannacci a teatro con lo spettacolo sulla “remigrazione”: ‘Strumento per difendere identità e tradizioni’A Montecatini il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, porta sul palco del Teatro Verdi il suo libro "Il mondo al contrario" e attacca Ue,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: 26° e 28° Corso per conducente di moto d'acqua; Emergenza maltempo nella provincia; Nautica Flash: 20 battelli Candela, patto Aqua Hellonext, motonautica a Como; Boyster - Super Mollusco - S1E23 - La moto ostrica. La grande moto d’acqua sbarca a Licata, nel weekend prima tappa nazionale: il programmaLa grande moto d’acqua sbarca a Licata. La nostra città - nel week end compreso tra il 24 e il 26 aprile - ospiterà infatti la prima tappa del Campionato italiano moto d’acqua. Il Gran Premio Città d ... licatanet.it MOTO D'ACQUA, A FIUMICINO LA FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANOFiumicino, da venerdì 20 a domenica 22 settembre ospiterà nello specchio d’acqua antistante Piazzale Molinari (ex Piazzale Mediterraneo) la finale del Campionato Italiano di Moto d’Acqua 2024- Grand ... sportmediaset.mediaset.it Fu la pubblicità di un’automobile a far scegliere il regista, I cattivi erano i cubani e la moto una Honda. Ecco la vera storia dell’iconico film d’aviazione che compie 40 anni. - facebook.com facebook 19/4/26. Motoraduno stamattina a Sottomarina con la benedizione dei motociclisti e delle grosse moto verso le 11.45 all'Astoria, impartita da don Angelo Vianello x.com