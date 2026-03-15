A Montecatini, il leader di Futuro Nazionale si esibisce al Teatro Verdi con uno spettacolo sulla “remigrazione”. Durante l’evento, presenta un’esposizione incentrata sulla tutela di identità e tradizioni attraverso il tema dell’immigrazione. La platea assiste a un intervento che affronta direttamente i concetti di difesa culturale e conservazione delle radici. L’iniziativa si inserisce in un calendario di incontri pubblici sul tema.

A Montecatini il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, porta sul palco del Teatro Verdi il suo libro "Il mondo al contrario" e attacca Ue, sanzioni alla Russia e strategia americana in Medio Oriente Prima volta sul palco perRoberto Vannacci.Il generale ed europarlamentare, leader del neonato movimentoFuturo Nazionale, ha debuttato alTeatro Verdi di Montecatini Termecon uno spettacolo ispirato al suo libroIl mondo al contrario, dedicato in particolare al tema della “remigrazione“. “Non sono un attore, per me è la prima volta“, ha spiegato prima dell’inizio della rappresentazione, definendola la sua “seconda comparsa pubblica” dopo il successo editoriale del libro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Vannacci a teatro con lo spettacolo sulla “remigrazione”: ‘Strumento per difendere identità e tradizioni’

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Vannacci, oggi al debutto come attore porto la remigrazione a teatro di Montecatini

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