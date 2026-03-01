La Music Cruise 2026 si è conclusa con la serata Love Boat, evento che ha segnato la fine della settimana della Crociera della Musica. Questa iniziativa, organizzata da Costa Crociere in collaborazione con il Festival di Sanremo, ha portato sul mare artisti e spettacoli per sette giorni di musica e intrattenimento. La crociera ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e pubblico, creando un’atmosfera di festa e musica dal vivo.

Roma, 1 mar. - (Adnkronos) - Con la serata Love Boat si è chiusa la settimana della Crociera della Musica, il progetto con cui Costa Crociere ha rinnovato per il quinto anno consecutivo la partnership con il Festival di Sanremo. Dal 24 al 28 febbraio, Max Pezzali è stato il protagonista della nave con cinque performance esclusive, ognuna dedicata a un mondo tematico diverso: le serate Disco Night, Old West, Jolly Blue, Happy Days e Love Boat, tra scenografie, costumi e atmosfere che hanno celebrato l'immaginario pop degli anni '90 e non solo. Ogni appuntamento è stato accompagnato dal collegamento con il Teatro Ariston. Grazie alla Mesh Led di Costa Toscana, la nave ha inviato messaggi luminosi: ogni sera, la Mesh Led ha commentato in tempo reale ciò che accadeva al Festival con battute, reaction e giochi di parole. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Music Cruise 2026, il palco sul mare per una settimana di musica e spettacolo

