Le elezioni amministrative in Sicilia si terranno il 24 e 25 maggio, con circa 70 Comuni coinvolti tra cui Agrigento, Enna e Messina. Le urne saranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. La consultazione riguarda diverse amministrazioni locali in tutta l’isola, con elettori chiamati a esprimersi sui propri rappresentanti comunali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Circa 70 Comuni al voto, coinvolti anche Agrigento, Enna e Messina. Le prossime elezioni amministrative in Sicilia si svolgeranno domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. Le date sono state stabilite dalla giunta regionale su proposta del presidente della Regione, Renato Schifani, che ricopre ad interim anche il ruolo di assessore alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica. L’appuntamento elettorale coincide con quello previsto nel resto d’Italia, garantendo così un allineamento nazionale delle consultazioni. I numeri della tornata elettorale. Saranno circa 70 i Comuni chiamati alle urne, anche se l’elenco definitivo sarà ufficializzato con decreto entro il 25 marzo, data fissata per l’indizione dei comizi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Elezioni amministrative in Sicilia: urne aperte il 24 e 25 maggio

Leggi anche: Amministrative 2026 in Toscana: urne aperte 24 e 25 maggio in venti Comuni. Al voto anche Arezzo, Pistoia, Prato

Una certezza c'è: si va alle urne per le amministrative il 24 e 25 maggioAgrigentoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.

Tutti gli aggiornamenti su Elezioni amministrative.

Temi più discussi: Sicilia. Si è riunito tavolo del centrosinistra su prossime elezioni amministrative; Verso le urne: il termometro politico dei comuni siciliani per le amministrative 2026; Elezioni nei comuni siciliani a rischio, legge elettorale bocciata dalla Corte Costituzionale, i sindaci scrivono alla Regione; Amministrative Sicilia: capoluoghi in ebollizione per le elezioni di maggio.

Amministrative in Sicilia il 24 e il 25 maggio, in provincia si vota ad Augusta e FloridiaSi terranno domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15 le elezioni amministrative in Sicilia. Le date sono state decise oggi dalla giunta regionale su proposta del president ... siracusaoggi.it

Amministrative in Sicilia, fissata la data: l’elenco dei Comuni al votoNel Palermitano Aliminusa, Altofonte, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Carini, Godrano, Gratteri, Isola delle Femmine, Lascari, Misilmeri, Polizzi Generosa, Pollina, Santa Cristina Gela, Scillato, ... livesicilia.it

Elezioni amministrative, fissata la data: voto il 24 e 25 maggio a Floridia e Augusta facebook