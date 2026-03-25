Durante aprile e maggio, molte mostre d’arte rimangono aperte durante le festività di Pasqua, Festa della Liberazione e 1° maggio. Degli eventi si tengono in diverse regioni italiane, tra cui la Campania, l’Emilia-Romagna e il Lazio, offrendo l’opportunità di visitare esposizioni anche durante i giorni di festa. Queste aperture si inseriscono nel calendario culturale delle città e delle province coinvolte.

Dalla Campania all’Emilia-Romagna, passando per il Lazio, ecco le mostre di arte aperte anche durante le giornate festive di aprile e maggio. Roma, 25 marzo 2026 – Festività primaverili, tra aprile e maggio, nella bellezza dell’arte a Napoli, Roma, e Parma che, con specifici progetti espositivi dedicati a Mirò, a Matisse, a Caravaggio, a Monet e all’Impressionismo francese, propongono una panoramica della storia dell’arte attraverso quattro secoli, dal Seicento al Novecento, tra sperimentazioni, innovazioni e ribellioni. Napoli, sino al 26 aprile:la Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta ospiterà sino al 26 aprile la mostra: “ Joan Miró: per poi arrivare all’anima”, prodotta da Navigare S. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Aprile, le mostre d’arte aperte durante le festività di Pasqua, Festa della Liberazione e 1° maggio

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