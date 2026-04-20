Mostra D' Ambrosio a Salerno mercoledì il talk sull' evoluzione della grafica

Mercoledì 22 aprile 2026, alle 18.30, si svolgerà presso il Complesso San Michele di Salerno un talk dedicato all'evoluzione della grafica. L'evento, a cura di Vincenzo Pinto, presenterà una discussione su come si è sviluppata e trasformata la grafica nel tempo. La partecipazione è aperta al pubblico e l'iniziativa si inserisce in un ciclo di incontri dedicati a temi artistici e visivi.

Mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 18.30, presso il Complesso San Michele di Salerno, si terrà il talk “???????????????????:????????????????????????????????????”a cura Vincenzo Pinto. Un’opportunità per esplorare l’evoluzione del linguaggio visivo e il dialogo tra pratiche manuali e.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Moda e sport si incontrano a Milano: Casa Airbnb ospita il talk sull’evoluzione dello stile atletico e le sue tendenze.Milano è il palcoscenico di un inedito dialogo tra moda, sport e cultura presso Casa Airbnb, in via Senato 14, dove Italia ha organizzato un talk... Una curiosa storia di amicizia: Francesco e il lupo, mostra al Museo della GraficaIn attesa della Pasqua il Museo della Grafica organizza un’attività per famiglie dedicata ad una storia di amicizia sempre attuale. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Trecase: presentazione del libro To get Her di Elio Parascandolo e della Mostra di Crescenzio D’Ambrosio e Felicio Izzo; Verso il 2027: il civismo progressista come pilastro per il futuro di Altopascio; Assoluti Nuoto Riccione 2026: D’Ambrosio vince i 100 stile, Miressi secondo. Risultati; Teramo inaugura la mostra Il Cantico delle Creature. Trecase – Mostra di arti figurative Non c'è nulla da leggere, eppure tutto parlaA Trecase, nella Biblioteca Michele Prisco - Oratorio Sac. Giuseppe Tortora , prende forma un evento che si sottrae alle consuete logiche dell'interpretazione per restituire alla pittura la ... torresette.news la Repubblica. . Un filmato diffuso da Greenpeace mostra degli attivisti che installano turbine eoliche su un green del campo da golf "Trump Turnberry" in Scozia. Il presidente degli Stati Uniti si è infatti lamentato a lungo del fatto che le pale eoliche rovinino il p facebook Al Museo Storico della Fanteria a Roma dal 7 Marzo al 7 giugno 2026 si potrà ammirare la mostra “Caravaggio e i Maestri della Luce” #Arte a #CasaLettori x.com