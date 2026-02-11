Moda e sport si incontrano a Milano | Casa Airbnb ospita il talk sull’evoluzione dello stile atletico e le sue tendenze

Milano si prepara a un evento originale: a Casa Airbnb in via Senato si tiene un talk dedicato all’evoluzione dello stile sportivo e alle tendenze che lo stanno cambiando. Moda e sport si incontrano, attirando appassionati e addetti ai lavori interessati a capire come il mondo dello sport stia influenzando le nuove tendenze di abbigliamento e cultura urbana.

Milano è il palcoscenico di un inedito dialogo tra moda, sport e cultura presso Casa Airbnb, in via Senato 14, dove Italia ha organizzato un talk esclusivo per esplorare l’evoluzione dello stile sportivo e il suo impatto sulla moda contemporanea. L’iniziativa, parte della collaborazione tra Airbnb e Italia durante i Giochi Olimpici invernali fino al 22 febbraio, mira a offrire un’esperienza unica nel cuore della città, celebrando l’eccellenza italiana in diversi settori. L’appuntamento, tenutosi nella suggestiva Lounge di Casa Airbnb, ha visto riunire figure di spicco del mondo della moda e dello sport per un pomeriggio di conversazione stimolante.🔗 Leggi su Ameve.eu

Le tendenze moda uomo per l’autunno-inverno 2026, presentate tra Pitti Uomo e Milano Fashion Week, riflettono l’equilibrio tra innovazione e tradizione.

Le Olimpiadi invernali del 2026 a Milano e Cortina portano anche l’arte e la cultura.

