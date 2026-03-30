Capriotti Mosciano a tutto gas | vittoria doppia e cuore da Fib Top Team

Capriotti Mosciano ha ottenuto due vittorie consecutive, dimostrando grande determinazione. Marco Principi ha commentato che la vittoria contro Montesanto e Kennedy è stata determinante per il raggiungimento di un obiettivo importante. La squadra si avvicina alla salvezza e si conferma come una delle protagoniste del campionato.

Capriotti Mosciano vince due partite consecutive e porta a casa un bottino prestigioso in chiave salvezza: una vera e propria macchina da guerra, capace di incidere e capitalizzare i momenti favorevoli, spinta da un obiettivo chiaro sin dall’inizio della stagione: mantenere la categoria. Un rendimento che vale il riconoscimento di FIB TOP TEAM, premio che omaggia non solo le prestazioni, ma anche carattere e personalità. A raccontare il momento della squadra è la giovane leva Marco Principi, ventiquattrenne di Fano, determinato e lucido nell’analisi: “Due settimane fa eravamo in zona playout e avevamo lo scontro diretto contro Montesanto, in casa loro, con lo stesso punteggio in classifica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Capriotti Mosciano a tutto gas: vittoria doppia e cuore da Fib Top Team Articoli correlati Nus ottiene la prima vittoria in campionato e conquista il premio FIB Top TeamIl Nus ha ottenuto la sua prima vittoria in campionato nell’ultima giornata di Serie A, un risultato fondamentale nella lotta per non retrocedere. Il Fib Top Team va alla Mondovì, una vittoria che sa di crescitaFIB Top Team parla piemontese ed è targato Mondovì, capace di abbattere le mura amiche e superare la corazzata Auxilium Saluzzo.