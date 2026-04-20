Il 13 aprile 2026, il presidente indonesiano ha trascorso cinque ore al Cremlino con Vladimir Putin per discutere l’acquisto di petrolio russo. Nei giorni precedenti, si sono svolti incontri tra rappresentanti degli Stati Uniti e della Francia, coinvolgendo anche delegazioni di altri paesi interessati al settore energetico. L’Indonesia ha partecipato a diverse riunioni internazionali per rafforzare la propria presenza nei mercati globali dell’energia.

di Aniello Iannone* Il 13 aprile 2026 il presidente indonesiano Prabowo Subianto ha trascorso cinque ore con Vladimir Putin al Cremlino per negoziare l’acquisto di petrolio russo. Lo stesso giorno, il suo ministro della Difesa Sjafrie Sjamsoeddin firmava al Pentagono un Major Defense Cooperation Partnership con gli Stati Uniti. La mattina dopo, Prabowo era all’Eliseo, a tu per tu con Emmanuel Macron. Tre capitali, tre potenze, trentasei ore in viaggio. La lettura prevalente è stata di ammirazione, Jakarta gioca su tutti i tavoli, la dottrina del libero e attivo è viva e vegeta. Ma questa lettura, per quanto non del tutto sbagliata, è troppo comoda.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mosca, poi Pentagono e Parigi: l’Indonesia e l’arte di sedersi a tutti i tavoli dell’energia

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