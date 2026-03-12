L'ex calciatore, noto per aver giocato in Serie A, ha raccontato di aver toccato il fondo e di ora lavorare come cameriere in un ristorante. In passato avrebbe potuto vivere di quanto guadagnato durante la carriera, ma scelte sbagliate lo hanno portato a questa situazione. Ora, secondo le sue parole, si sente messo da parte e si definisce “servo ai tavoli”.

Giuseppe Bellusci risponde al telefono poco prima di cominciare il servizio: “Lavoro come cameriere in un ristorante. Il sabato pomeriggio gioco con il Monticelli in Promozione, poi inizio il turno. Pure la domenica sono in sala, sia a pranzo che a cena. Ho toccato il fondo, sto affrontando una situazione economica complicata. Ma non mi arrendo”. Il difensore classe ’86 ha collezionato oltre 130 presenze in Serie A, fino a due anni fa era in B con l’Ascoli. Ha vestito – tra le altre - le maglie di Catania, Palermo, Monza. A 36 anni è tornato a casa, nelle Marche, per stare vicino alla famiglia: “I miei genitori avevano bisogno di me. Ho dato tutto per loro, il calcio mi ha salvato dalla fame e dalla strada. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bellusci: "Giocavo in A poi ho toccato il fondo, ora si girano tutti dall'altra parte. Io? Servo ai tavoli"

