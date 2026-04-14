Dopo oltre ottant' anni i Mosaici del Volo aprono al pubblico ogni fine settimana | Opera unica al mondo

Dopo più di ottant'anni, i Mosaici del Volo sono accessibili al pubblico ogni fine settimana, offrendo l'opportunità di ammirare un patrimonio artistico raro e prezioso. Questa grande opera, che fino a ora era rimasta quasi nascosta all’interno di un istituto scolastico, viene ora aperta alla città e ai visitatori. La riapertura rappresenta un momento di restituzione di un bene culturale di grande valore storico e artistico.