Dopo oltre ottant' anni i Mosaici del Volo aprono al pubblico ogni fine settimana | Opera unica al mondo
Dopo più di ottant'anni, i Mosaici del Volo sono accessibili al pubblico ogni fine settimana, offrendo l'opportunità di ammirare un patrimonio artistico raro e prezioso. Questa grande opera, che fino a ora era rimasta quasi nascosta all’interno di un istituto scolastico, viene ora aperta alla città e ai visitatori. La riapertura rappresenta un momento di restituzione di un bene culturale di grande valore storico e artistico.
Una pagina di storia che torna alla luce, un patrimonio artistico finora rimasto quasi "segreto" tra le mura scolastiche che finalmente si concede alla città e ai turisti. Da sabato 18 aprile, Forlì segna una data storica per la propria offerta culturale: i Mosaici del Volo, custoditi nell'ex.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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