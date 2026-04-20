Morto sul lavoro a 21 anni lo sfogo della mamma | Mancavano le istituzioni al funerale silenzio che brucia più di mille parole

Una donna ha commentato con dolore la perdita del figlio di 21 anni, morto dopo essere caduto da un tetto in un'area industriale. Durante il funerale, ha riferito che mancavano alcune istituzioni e ha descritto il silenzio come più doloroso di mille parole. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla tragica dinamica dell’incidente e sulla mancanza di rappresentanze ufficiali presenti all’ultimo saluto.

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