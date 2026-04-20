Morto a 21 anni sul lavoro sfogo della mamma | Al funerale c' erano tutti tranne le istituzioni Mi chiedo il perché
Una donna ha commentato con amarezza la cerimonia funebre del figlio di 21 anni, morto sul lavoro dopo essere caduto da un tetto. Durante il funerale, secondo la sua testimonianza, erano presenti numerosi amici e familiari, ma mancarono le rappresentanze delle istituzioni. La madre si è chiesta il motivo di questa assenza, esprimendo un senso di delusione e di incomprensione.
“Abbiamo dato l'ultimo saluto a Rayan e mancava qualcuno”: inizia così lo sfogo della mamma del 21enne operaio morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone nella zona artigianale delle Bassette, a Ravenna. Il giovane viveva a Cesena e lo scorso venerdì in tanti gli hanno dato l'ultimo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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