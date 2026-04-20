Morto a 21 anni sul lavoro sfogo della mamma | Al funerale c' erano tutti tranne le istituzioni Mi chiedo il perché

Una donna ha commentato con amarezza la cerimonia funebre del figlio di 21 anni, morto sul lavoro dopo essere caduto da un tetto. Durante il funerale, secondo la sua testimonianza, erano presenti numerosi amici e familiari, ma mancarono le rappresentanze delle istituzioni. La madre si è chiesta il motivo di questa assenza, esprimendo un senso di delusione e di incomprensione.