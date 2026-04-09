È morto all’età di 35 anni l’attore irlandese noto per il ruolo in una delle serie più popolari di tutti i tempi. La sua carriera include anche una partecipazione significativa a una produzione televisiva molto seguita. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata attraverso fonti ufficiali. La sua morte ha suscitato cordoglio tra colleghi e fan in tutto il mondo.

Il mondo del cinema e della serialità piange la scomparsa dell’attore irlandese, noto anche per la sua partecipazione a Game of Thrones. Michael Patrick, attore e scrittore irlandese, è morto all’età di 35 anni, dopo una lunga battaglia contro la malattia del motoneurone. La notizia della sua morte è stata data dalla moglie, Naomi Sheehan, che ha condiviso un commovente messaggio su Instagram, dichiarando: “Le parole non possono descrivere quanto siamo distrutti. Mick è andato via serenamente, circondato dall’amore della sua famiglia e degli amici”. Michael Patrick, noto per la sua comparsa nella sesta stagione di Game of Thrones, era stato diagnosticato con la malattia del motoneurone nel febbraio 2023. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - È morto Michael Patrick, l’attore de Il Trono di Spade, aveva 35 anni

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Addio Michael Patrick: l’attore de Il Trono di Spade

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«Le parole non possono descrivere quanto siamo distrutti. Mick è andato via serenamente, circondato dall’amore della sua famiglia e degli amici». La notizia della scomparsa di Michael Patrick ha colpito profondamente chi lo conosceva e chi aveva seguito la - facebook.com facebook

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