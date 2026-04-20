L’attore americano Patrick Muldoon, conosciuto soprattutto per il suo ruolo nella serie televisiva degli anni ’90, è deceduto a 57 anni a causa di un attacco cardiaco. La notizia è stata resa nota senza ulteriori dettagli sulla circostanza o sulle eventuali indagini in corso. Muldoon aveva ottenuto popolarità grazie alle sue interpretazioni televisive, rimanendo un volto riconoscibile del panorama televisivo di quegli anni.

È morto a 57 anni Patrick Muldoon, volto noto della televisione americana tra anni ’90 e primi Duemila. L’attore, celebre soprattutto per i suoi ruoli nelle soap e nei teen drama, sarebbe stato colpito da un attacco cardiaco nella mattinata di domenica. Nato a San Pedro, in California, Muldoon costruisce la sua popolarità in piena epoca d’oro delle serie tv americane, muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo mentre frequenta la University of Southern California, dove gioca anche a football nella squadra dei Trojans. Le prime apparizioni arrivano nei primi anni ’90, tra cui un ruolo in Who’s the Boss? e una partecipazione a Saved by the Bell.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto “per un attacco cardiaco” Patrick Muldoon. L’attore di Melrose Place aveva 57 anni

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L'attore americano Patrick Muldoon, noto per i suoi ruoli in Melrose Place e Days of Our Lives, è deceduto domenica a 57 anni. - facebook.com facebook

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