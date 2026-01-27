Ore d'ansia a Napoli per la scomparsa di Francesco D'Amora | è scappato dall'Ospedale del Mare

Da fanpage.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La scomparsa di Francesco D’Amora dall’Ospedale del Mare di Ponticelli ha generato preoccupazione tra familiari e associazioni. Il 48enne, considerato molto fragile, è scappato domenica scorsa, suscitando apprensione nella comunità locale. Le autorità sono impegnate nelle ricerche per rintracciarlo e garantire la sua sicurezza.

Il 48enne si è allontanato dall'Ospedale del Mare di Ponticelli domenica scorsa: preoccupate le associazioni Fraternité e Kades: "E' estremamente fragile".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

