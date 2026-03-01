Oggi 1 marzo Sant’Albino di Angers | si scagliò con forza contro la superbia dei potenti

Il 1 marzo si ricorda sant’Albino di Angers, monaco e vescovo del VI secolo. Durante la sua vita si impegnò a rinnovare la Chiesa e si oppose con decisione alla superbia dei potenti dell’epoca. La sua figura è associata alla lotta contro l’arroganza e l’autoritarismo all’interno delle istituzioni religiose. La memoria di sant’Albino viene celebrata ogni anno in questa data.

Monaco e vescovo, sant’Albino di Angers visse nel VI secolo e operò per il rinnovamento della Chiesa contrastando la superbia dei potenti. Il mese di marzo, oggi giorno 1, inizia con la commemorazione di sant’Albino di Angers. Nella Gallia del VI secolo questo santo si distinse per il suo amore per la Chiesa che lo portò ad operare per una ristabilizzazione della moralità, un rinnovamento profondo dei costumi senza timore di scagliarsi contro i potenti. Nacque a Vannes, in Bretagna, all’incirca nel 470 da una nobile e ricca famiglia gallo-romana. Si fece monaco e in seguito divenne abate e svolse questo ruolo per 25 anni presso Tincillac. Nel 529, questo abate che era così tanto apprezzato e amato per le sue elevate qualità umane e cristiane divenne vescovo per acclamazione popolare, come era consuetudine a quell’epoca. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Sant’Albino di Angers, vescovo riformatore e difensore dei poveri (1 marzo)Oggi, domenica 1 marzo 2026, Seconda Domenica di Quaresima, la Chiesa ricorda sant’Albino di Angers, vescovo francese tra V e VI secolo.

