Massimo Giletti contro Sigfrido Ranucci per le chat sul giro gay Provo delusione umana profonda
Massimo Giletti si scaglia contro Sigfrido Ranucci dopo aver pubblicato le chat sul caso “lobby gay”. Il conduttore di “Lo Stato delle Cose” dice di provare una “delusione umana profonda” e critica duramente il collega, accusandolo di aver messo in piazza conversazioni private senza rispetto. La polemica tra i due commentatori televisivi si apre con toni molto forti.
A “Lo Stato delle Cose” Massimo Giletti ha attaccato Sigfrido Ranucci, mostrando le chat complete fra il giornalista e Maria Rosaria Boccia sulla presunta “lobby gay” nel settore giornalistico italiano. Il conduttore ha parlato di “delusione personale” e ha difeso la propria professionalità, chiarendo che il problema non è l’orientamento sessuale ma l’idea di potere e di lobby nel giornalismo. Massimo Giletti, l’attacco a Sigfrido Ranucci Massimo Giletti ha aperto l’ultima puntata di “Lo Stato delle Cose” con un lungo e durissimo intervento dedicato a Sigfrido Ranucci, annunciando la decisione di rendere pubbliche le conversazioni integrali finite al centro della polemica per il caso “lobby gay”. 🔗 Leggi su Virgilio.it
