Massimo Giletti si scaglia contro Sigfrido Ranucci dopo aver pubblicato le chat sul caso “lobby gay”. Il conduttore di “Lo Stato delle Cose” dice di provare una “delusione umana profonda” e critica duramente il collega, accusandolo di aver messo in piazza conversazioni private senza rispetto. La polemica tra i due commentatori televisivi si apre con toni molto forti.

A “Lo Stato delle Cose” Massimo Giletti ha attaccato Sigfrido Ranucci, mostrando le chat complete fra il giornalista e Maria Rosaria Boccia sulla presunta “lobby gay” nel settore giornalistico italiano. Il conduttore ha parlato di “delusione personale” e ha difeso la propria professionalità, chiarendo che il problema non è l’orientamento sessuale ma l’idea di potere e di lobby nel giornalismo. Massimo Giletti, l’attacco a Sigfrido Ranucci Massimo Giletti ha aperto l’ultima puntata di “Lo Stato delle Cose” con un lungo e durissimo intervento dedicato a Sigfrido Ranucci, annunciando la decisione di rendere pubbliche le conversazioni integrali finite al centro della polemica per il caso “lobby gay”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Massimo Giletti contro Sigfrido Ranucci per le chat sul "giro gay", "Provo delusione umana profonda"

Su internet circola una presunta chat tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia.

Una polemica esplode dopo la pubblicazione di uno scambio di messaggi tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia.

