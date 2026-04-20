Due ciclisti hanno perso la vita a causa di un arresto cardiaco durante la Granfondo Torino. Gli episodi sono avvenuti tra Chieri e Pino Torinese, nella fase conclusiva della gara lunga 113 chilometri. Le autorità sono intervenute sul posto per i soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile salvare i partecipanti. La corsa è stata temporaneamente sospesa dopo gli incidenti.

I malori sono stati registrati tra Chieri e Pino Torinese, nella parte finale della corsa di 113 chilometri e quasi 2.000 metri di dislivello positivo. Il primo, di 67 anni, è stato soccorso dal mezzo del servizio di supporto alla gara. “Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e i lunghi tentativi di rianimazione effettuati dal personale medico sul posto e durante il trasporto d’urgenza”, fa sapere l’organizzazione sui social, per lui “non c’è stato nulla da fare”. Il secondo, di 61 anni, è stato preso in carico dai sanitari del servizio regionale di elisoccorso. Il personale ha iniziato immediatamente le manovre di rianimazione, proseguite durante tutto il trasporto.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Morti per arresto cardiaco due ciclisti della Granfondo Torino

Notizie correlate

Due ciclisti di 61 e 67 anni morti per arresto cardiaco durante la Granfondo TorinoDue ciclisti di 61 e 67 anni sono morti per arresto cardiaco mentre stavano partecipando alla Granfondo Torino.

Leggi anche: Morti due ciclisti alla Granfondo Torino 2026, vittime di arresto cardiaco in gara un 61enne e un 67enne

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Due ciclisti amatoriali muoiono per arresto cardiaco alla Granfondo Torino; Morti per arresto cardiaco due ciclisti della Granfondo Torino; Morti per arresto cardiaco due ciclisti della Granfondo Torino; Morti due ciclisti della Granfondo Torino: stroncati da un arresto cardiaco durante la gara.

Morti due ciclisti alla Granfondo Torino 2026, vittime di arresto cardiaco in gara un 61enne e un 67enneDue ciclisti amatoriali sono morti per arresto cardiaco durante la corsa Granfondo Torino 2026, inutili i soccorsi per le vittime di 67 e 61 anni ... virgilio.it

Due ciclisti morti alla Granfondo Torino per arresto cardiacoDue ciclisti, di 61 e 67 anni, che stavano partecipando alla Granfondo Torino, sono morti per arresto cardiaco. I malori, tra Chieri e Pino Torinese, nella parte finale della corsa di 113 chilometri e ... rainews.it

La Stampa. . Doveva essere una giornata di festa, di amore per lo sport e per la natura. Ma a pochi chilometri dall’arrivo della Granfondo internazionale di Torino, due ciclisti hanno accusato un malore, forse due infarti, che non gli hanno lasciato scampo. Trag - facebook.com facebook

Morti per arresto cardiaco due ciclisti della Granfondo Torino x.com