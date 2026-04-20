Durante la Granfondo Torino 2026, due ciclisti amatoriali di 61 e 67 anni sono deceduti a causa di un arresto cardiaco avvenuto durante la gara. Entrambi sono stati soccorsi sul posto, ma i tentativi di rianimazione non sono stati sufficienti a salvarli. La manifestazione si svolge ogni anno coinvolgendo numerosi partecipanti, e in questa occasione si sono verificati questi tragici eventi.

Due ciclisti sono morti per arresto cardiaco durante la Granfondo di Torino. Le vittime erano un 61enne e un 67enne, entrambi fulminati da un malore fatale durante l’ultima parte del percorso della storica gara primaverile del panorama amatoriale piemontese. In entrambi i casi a nulla è servito l’intervento del personale medico. I ciclisti morti I due episodi si sono verificati tra i comuni di Chieri e Pino Torinese, nell’ultimo tratto della classica da 113 chilometri e circa 2mila metri di dislivello positivo. La prima emergenza è scattata quando il ciclista di 67 anni si è sentito male durante la corsa, venendo soccorso dal mezzo del servizio di supporto alla gara.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morti due ciclisti alla Granfondo Torino 2026, vittime di arresto cardiaco in gara un 61enne e un 67enne

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