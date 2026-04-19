due ciclisti di 61 e 67 anni morti per arresto cardiaco durante la granfondo torino

Durante la Granfondo Torino, due ciclisti di 61 e 67 anni sono deceduti a causa di un arresto cardiaco. I malori si sono verificati tra Chieri e Pino Torinese, nella fase conclusiva della corsa lunga 113 chilometri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare le vite dei due partecipanti. La manifestazione si svolge ogni anno attraversando diverse località della zona.

Due ciclisti di 61 e 67 anni sono morti per arresto cardiaco mentre stavano partecipando alla Granfondo Torino. I malori sono stati registrati tra Chieri e Pino Torinese, nella parte finale della corsa di 113 chilometri e quasi 2mila metri di dislivello positivo., Il primo ciclista, di 67 anni, è stato soccorso dal mezzo del servizio di supporto alla gara. "Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e i lunghi tentativi di rianimazione effettuati dal personale medico sul posto e durante il trasporto d'urgenza", fa sapere l'organizzazione sui social, per lui "non c'è stato nulla da fare"., Il secondo ciclista, di 61 anni, è stato preso in carico dai sanitari del servizio regionale di elisoccorso.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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