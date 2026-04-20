Morti in ambulanza a Forlì indiscrezione su Luca Spada nell' intercettazione dei colleghi | Una soffiata

Secondo un’indiscrezione, durante le intercettazioni i colleghi avrebbero parlato di una “soffiata” ricevuta da Luca Spada riguardo alle indagini che lo riguardavano. La notizia sarebbe arrivata prima del suo arresto, avvenuto in relazione a un episodio di morti avvenuti in ambulanza a Forlì. Le intercettazioni sono state pubblicamente riportate, ma l’esito delle indagini e i dettagli specifici sono ancora riservati.

“Qualcuno gli ha fatto una soffiata“, queste parole fanno parte di un’intercettazione di una conversazione tra due colleghi di Luca Spada, il 27enne indagato per le misteriose morti avvenute proprio mentre si trovava in turno con l’ambulanza. Secondo questo audio, dopo la presunta “soffiata” il soccorritore indagato “si è messo a cercare la telecamera e l’ha trovata”. La presunta soffiata a Luca Spada "Lui è contro le manovre rianimatorie" L'ipotesi delle vendette personali dietro le morti in ambulanza La presunta soffiata a Luca Spada Come noto, il giorno dopo il trasporto – e il decesso – di Deanna Mambelli Luca Spada avrebbe notato, insieme a un collega, la presenza di una telecamera all’interno dell’abitacolo dell’ambulanza.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Morti in ambulanza a Forlì, indiscrezione su Luca Spada nell'intercettazione dei colleghi: "Una soffiata" Notizie correlate Morti in ambulanza a Forlì, i colleghi di Luca Spada: “Crisi misteriose, sospettano s’inietti qualcosa”Le intercettazioni tra i colleghi di Luca Spada svelano un possibile movente psicologico dietro le 6 morti sospette per cui è indagato dalla Procura... Luca Spada arrestato per le morti sospette in ambulanza a Forlì, intercettazione lo incastra: "Lo rifarò"Emergerebbero le intercettazioni telefoniche di Luca Spada, l’autista di 27 anni di Meldola, in provincia di Forlì, arrestato l’11 aprile con... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Anziani morti in ambulanza: chi è Luca Spada, arrestato con l'accusa di omicidio volontario; Morti sospette in ambulanza a Forlì: arrestato l'autista; Anziani morti in ambulanza, le intercettazioni di Luca Spada: Mi è piaciuto farlo, anzi lo rifarò. Poveri vecchietti, soffrono troppo; Morti in ambulanza, le frasi shock dell'autista intercettato: Soffrono troppo, lo rifarò. Morti in ambulanza a Forlì, indiscrezione su Luca Spada nell'intercettazione dei colleghi: Una soffiataQualcuno gli ha fatto una soffiata, queste parole fanno parte di un’intercettazione di una conversazione tra due colleghi di Luca Spada, il 27enne indagato per le misteriose morti avvenute proprio ... virgilio.it Morti in ambulanza a Forlì, i colleghi di Luca Spada: Crisi misteriose, sospettano s’inietti qualcosaLe intercettazioni tra i colleghi di Luca Spada svelano un possibile movente psicologico dietro le 6 morti sospette per cui è indagato dalla Procura di ... fanpage.it Luca Spada e gli anziani morti in ambulanza, la coincidenza, le ricerche su Google e i depistaggi: «Signora non respira bene» - facebook.com facebook «Questa signora respira male», così Luca Spada depistava i colleghi mentre online cercava: «Sognare omicidio, significato e numeri» x.com