Un uomo è stato arrestato a Forlì in relazione a morti sospette avvenute durante trasporti in ambulanza. Le autorità hanno reso note intercettazioni telefoniche in cui si sente l’uomo pronunciare frasi che sembrano confermare le accuse. L’indagine prosegue e le prove acquisite potrebbero portare a ulteriori sviluppi nel caso. La vicenda ha suscitato interesse e preoccupazione tra i residenti della zona.

Emergerebbero le intercettazioni telefoniche di Luca Spada, l’autista di 27 anni di Meldola, in provincia di Forlì, arrestato l’11 aprile con l’accusa di omicidio volontario premeditato di sei anziani nel corso del 2025 durante il trasporto in ambulanza. Come riportato da La Repubblica, le indagini avrebbero fatto emergere un pericolo di reiterazione dopo le parole che avrebbe pronunciato Luca Spada al telefono dopo la morte di una delle vittime, Deanna Mambelli. “Quei vecchietti soffrivano troppo, giusto che vadano davanti a Dio. Mi è piaciuto, lo rifarò”. Secondo quanto sarebbe emerso, l’indagato si sarebbe vantato degli omicidi con la compagna, gli amici e i titolari delle pompe funebri del suo paese, Meldola.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Luca Spada arrestato per le morti sospette in ambulanza a Forlì, intercettazione lo incastra: "Lo rifarò"

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