Morti in ambulanza a Forlì i colleghi di Luca Spada | Crisi misteriose sospettano s’inietti qualcosa

Da fanpage.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un caso che ha suscitato grande attenzione nella zona, sei persone sono morte in circostanze sospette mentre si trovavano a bordo di un’ambulanza. Le indagini si sono concentrate sulle testimonianze di colleghi di una delle vittime, che hanno parlato di crisi misteriose e sospettato che siano state iniettate sostanze sconosciute. Le intercettazioni tra i professionisti sanitari hanno fatto emergere elementi che potrebbero indicare un possibile movente psicologico dietro le morti.

Le intercettazioni tra i colleghi di Luca Spada svelano un possibile movente psicologico dietro le 6 morti sospette per cui è indagato dalla Procura di Forlì. "È per il fatto che è sempre in ospedale, che sta sempre poco bene".🔗 Leggi su Fanpage.it

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