Anziani morti in ambulanza Forlì | arrestato Luca Spada l’inchiesta e le accuse

Nella città di Forlì, un uomo è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta riguardante la morte di anziani avvenuta a bordo di un'ambulanza. La vicenda ha portato all'intervento delle forze dell'ordine, che hanno eseguito l'arresto di Luca Spada, sospettato di aver avuto un ruolo in quanto accaduto. Le indagini sono in corso per fare luce sui dettagli e sulle responsabilità legate a questi decessi.

Chi è Luca Spada e perché è stato arrestato a Forlì?. Svolta nell’inchiesta sulle morti degli anziani in ambulanza. È stato arrestato Luca Spada, 27 anni, di Meldola, ex autista soccorritore della Croce Rossa, oggi al centro di un’indagine per omicidio volontario legata a una serie di morti sospette avvenute durante trasporti in ambulanza. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della Compagnia di Forlì insieme al Nas di Bologna, su richiesta della Procura. Il giovane si trova ora in carcere. Il caso della 85enne: cosa è successo durante il trasporto sanitario?. Al centro dell’ordinanza di custodia cautelare c’è un episodio preciso. Secondo gli inquirenti, Spada sarebbe il presunto responsabile dell’omicidio aggravato di una donna di 85 anni, avvenuto il 25 novembre scorso durante un trasporto sanitario. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Anziani morti in ambulanza a Forlì, arrestato Luca Spada: il 27enne è accusato di omicidio aggravatoLuca Spada, 27enne operatore della Croce Rossa, è indagato per la morte di un’anziana e diversi altri casi avvenuti nel 2025 durante trasporti in...

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Temi più discussi: Infermiere accusato di omicidio, la procura chiede il processo: Ha ucciso un anziano; Cinquant’anni dello scudetto del Toro, la festa è con i campioni ma senza il club; Stato di agitazione al Rizzoli: Funzionano soltanto due ascensori su dieci; Bologna, capriolo in fuga in zona Murri: ecco come è stato catturato e salvato.

Anziani morti in ambulanza: in arresto Luca Spada con gravi accuseAnziani morti in ambulanza,arresto l'infermiere che ha tolto la vita loro al fine di avere poi risarcimenti dai decessi. notizie.it

Anziani morti in ambulanza a Forlì, arrestato l'autistaIl 27enne Luca Spada, indagato per omicidio volontario, era operatore della Croce Rossa, poi sospeso, e autista dei mezzi di soccorso. Nei suoi confronti è stata eseguita l'ordinanza di custodia del ... tg24.sky.it

Svolta nelle indagini sui decessi sospetti avvenuti tra i pazienti soccorsi nel forlivese: i Carabinieri hanno arrestato Luca Spada, 27 anni, residente a Meldola. Il giovane, ex operatore della Croce Rossa (già sospeso dal servizio) e autista di ambulanze, è accu - facebook.com facebook

Anziani morti in ambulanza, arrestato a Forlì il paramedico Luca Spada indagato per omicidio volontario x.com